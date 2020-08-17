الخارجية البولندية: دول الاتحاد الأوروبي مُستعدة لبحث الوضع في بيلاروسيا

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بشيداش أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة؛ لبحث الوضع في بيلاروسيا على أعلى مستوى.
وقال بشيداش خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية البرلمانية في وارسو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين: "لدينا إشارات أولية
وأضاف: "آمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الأيام القليلة المقبلة، إنه بالطبع يتطلبعددًا من الخطوات الدبلوماسية التي نتخذها كحكومة بولندية".
وسبق أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيعقد قمة الاتحاد الأوروبي، بشأن الوضع في بيلاروس يوم الأربعاء المقبل.
وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.
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