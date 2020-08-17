أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 16 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1398 حالة.
قال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الإثنين: إن فرق الاستقصاء الوبائي
مشيرًا إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت لتصلعدد حالات الشفاء إلى 1258 حالة.
أضاف أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجه بإنشاء مركز للوبائيات حتى يكون مركزًا إقليميًا وعربيًا، يتم تطويره ليصبح مركزًا بحثيًا في المستقبل.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يُسجل 20 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.