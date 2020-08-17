مستشار ترامب: أمريكا لن تُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم أراض فلسطينية

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، ومستشاره، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لعملية ضم أراض فلسطينية حاليًا.
وأضاف كوشنر: نعتقد أن إسرائيل لن تنفذ عملية ضم أراض فلسطينية.
وفي وقت سابق أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، أن التطبيعسيستمر، وأن هناك حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، لافتا إلى أن الاتفاق الذي تعمل عليه واشنطن سيقود إلى وقف التوسع الإسرائيلي 4 سنوات، بما يتيح المجال لتأسيس دولة فلسطينية خلال السنوات الـ 4 المقبلة، ورأى أن التنازلات المقدمة أظهرت أن إسرائيل جادة في مسارها- على حد تعبيره.
وأكد خلال مؤتمر صحفى عقده عبر الهاتف من واشنطن، أن بلاده تسعى إلى المزيد من التقدم في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تحاول التوصل إلى حل على أساس الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، موضحاً أن هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها أحد الجانبين صراحة على هذا الحل.
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