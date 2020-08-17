المكسيك: مقتل 9 مُسلحين في مواجهات مع الجيش

أعلن مسؤولون في المكسيك اليوم الإثنين، مقتل 9 مسلحين على يد قوات الأمن شمال شرقي البلاد في ولاية تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة.

وذكر مكتب الادعاء العام المكسيكي في مدينة رینوسا

بولاية تاماوليباس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم: أن المواجهة وقعت مساء أمس في منطقة ميجيل أليمان عبر ريو جراندي القريبة من الولايات المتحدة، مضيفًا، أن أفراده تابعوا انتشال الجثث.

وأوضحت الشبكة أن المسلحين ارتدوا زيًا عسكريًا يشبه زي الجيش المكسيكي، وأطلقوا النيران على الجنود المكسيكيين أثناء قيامهم بدورية أمنية، ولم تكشف السلطات المكسيكية حتى الآن عن هوية المسلحين.