الإمارات وإندونيسيا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك وسبل تنميتها بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهماالمتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد قدم التهنئة لجوكو ويدودو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إندونيسيا، متمنيًا لها مزيدًا منالتقدم والتطور والازدهار.
وتبادل ولي عهد أبو ظبي والرئيس الإندونيسي أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، معربين عن أملهما أن يسوده السلام والازدهار والاستقرار وأن يكون عام خير لشعوب العالم أجمع.
كما استعرض الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية والتنموية، إضافة إلى مستجدات عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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