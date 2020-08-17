الجزائر تُسجل 442 إصابة جديدة بكورونا

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، جمال فورار، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 442 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 27 ألفًا و347 حالة.

وأوضح أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ارتفع إلى 39 ألفًا و25 مصابًا، والوفيات بلغت

1379 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 40 مريضًا بالعناية المركزة.

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يُذكّر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي

لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا؛ ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.