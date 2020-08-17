قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء



قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي اليوم الإثنين، بنيران أبطال الجيش، في مديرية نهم، شرقي محافظة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات

الجيش شنت عدة هجمات مباغتة على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في جبهة نجد العتق، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفها، وتدمير عربات تابعة لها.

