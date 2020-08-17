وزير الداخلية اللبناني: كورونا خرج عن السيطرة

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن الارتفاع المتسارع لأعداد الإصابات بفيروس كورونا تقطع أن انتشاره في لبنان أصبح خارج السيطرة، في حين التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، حيث بحث معه في إمكانية حصول لبنان على كمية من اللقاح الروسي الجديد ضد الفيروس.
وأشار وزير الداخلية اللبناني – في بيان له اليوم، إلى أن تفشي وباء كورونا في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، أصبح يهدد حياةاللبنانيين، وذلك تجاوز أعداد المصابين قدرة المستشفيات على استيعابهم.
وذكر أنه تم تكليف المحافظين، كل ضمن نطاقه، اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تفشي الوباء، داعيًا في نفس الوقت جميع اللبنانيين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة والوقاية حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
وشدد على إلزامية ارتداء الكمامة بصورة دائمة في كافة الأماكن، داخل وخارج أوقات العمل وأثناء التنقل خارج المنازل، والحفاظ على المسافة الآمنةبين الأشخاص، وتفادي الاكتظاظ مهما تكن الأسباب لاسيما داخل الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة وأثناء الانتقال بالمركبات.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وخصوصا غسل اليدين بالماء والصابون واستعمال المعقمات، وتعقيم كافة المشتريات قبل استعمالها، والتشديد على عدم المصافحة والتقبيل، وتفادي التجمعات الشعبية والمناسبات الاجتماعية على جميع أنواعها، والتشديد على عدم خروج الأشخاص من منازلهم والذين تزيد أعمارهم على 65 عاما إلا للضرورة القصوى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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