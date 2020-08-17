تقرير استخباراتي..إيران قدمت دعما ماليا لجماعات أفغانية لاستهداف جنود أمريكيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

قدمت إيران دعما ماليا لجماعات مسلحة في أفغانستان، مقابل استهداف الجنود الأمريكيين حسب ما كشفه تقرير للاستخبارات الأمريكية .

وجاء في التقرير الاستخباراتي، الذي نشرته شبكة ”سي إن إن“ يوم أمس الأحد أن المعلومات تشير إلى أن عمليات استهداف ما لا يقل عن 6 جنود أمريكيين في أفغانستان خلال العام الماضي، كانت على يد حركة طالبان، وذلك عن طريق الدعم المالي لإيران.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن المبالغ المالية التي قدمتها إيران إلى الجماعات المسلحة في أفغانستان، خصت أعضاء شبكة ”حقاني“، وهي شبكة تُدار عن طريق الرجل الثاني في قيادة حركة طالبان.

ولفت إلى أن من بين الهجمات التي تمت عن طريق الدعم المالي لإيران هي الهجوم على قاعدة باغرام الجوية في ديسمبر العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 شخصا من بينهم جنود أمريكيون.

ونوه التقرير أن المعلومات أشارت إلى أن عمليات استهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان، والدعم المالي للمقاتلين، نُسبت في التقرير إلى دولة أجنبية، فيما أكد مصدران بالاستخبارات لـ“ سي إن إن“ أن هذه الدولة هي إيران.