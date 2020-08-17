لقاء الأول من نوعه.. نتنياهو ضيفاً على شاشة سكاي نيوز عربية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 35 دقيقة

نتنياهو في لقاء الأول من نوعه على قناة سكاي نيوز عربية

استضافت قناة “سكاي نيوز عربية”، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة على شاشتها.

وظهر نتنياهو في أول لقاء من نوعه على قناة ”سكاي نيوز عربية“، إثر الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

واستهل نتنياهو حواره مع القناة الإماراتية بقوله: ”السلام عليكم“، وقال ”إن هذه لحظة كبيرة في التاريخ“ مهنئا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على قيادته ورؤيته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك تحولا كبيرا في مواقف الدول العربية من إسرائيل، مؤكدا أن الاتفاقية مع الإمارات ستسهم في إرساء السلام.

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وأكد نتنياهو في المقابلة أن توسيع دائرة السلام هي الأولوية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تعاون إسرائيل مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى ”نتائج مبهرة“.

وذكر نتنياهو أن الإمارات ”شريك حقيقي لإرساء السلام في المنطقة، ونواجه تحديات مشتركة“، وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن تسهم معاهدة السلام مع الإمارات في مستقبل أفضل للمنطقة نتيجة التعاون المشترك في المجالات الحيوية.

وكشف نتنياهو عن تعاون إسرائيل والإمارات لتطوير علاج ولقاح كوفيد 19 ومجالات تكنولوجية وتقنية.

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ”الشعوب في المنطقة ملت من الحروب والصراعات“، معتبرا أن اعتراض إيران على معاهدة السلام ”ليس مفاجئا“.

وأردف قائلا: ”آن الأوان أن ينتشر السلام، واليهود والمسلمون يريدون السلام“، متعهدا بنتظيم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى.