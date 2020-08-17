روسيا استدعت دبلوماسية هولندية كبيرة للاحتجاج على حادثة تجسس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء القائمة الموقتة بالأعمال الهولندية في موسكو للاحتجاج على التجسس على الملحق العسكري الروسي في هولندا.

وقالت الوزارة في بيان إن روسيا عبرت للديبلوماسية عن “احتجاجها الشديد” بعد اكتشافها “معدات تجسس في سيارة الملحق العسكري الروسي في هولندا”.

وأضافت أن “هذه التصرفات غير الودية تزيد تعقيد العلاقات الصعبة أصلا بين البلدين”.

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ودعت موسكو إلى “اتخاذ تدابير شاملة فورا للحيلولة دون وقوع حوادث مشابهة” في المستقبل.

ووفق التلفزيون العام الهولندي، رفض رئيس الوزراء مارك روتي التعليق على الموضوع.

وتزايدت حوادث التجسس في الأعوام الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وقد ساءت العلاقات بين الطرفين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة الأوكرانية وضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.