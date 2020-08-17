توقيف شخص في النرويج بتهمة التجسس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 6:05 مساءً

أعلنت أجهزة الاستخبارات النرويجية، اليوم، أنها قبضت على نروجي يشتبه في انه سلم قوة اجنبية أسرار دولة.

وذكرت وكالة أمن الشرطة النرويجية في تغريدة على “تويتر”: “يشتبه رسميا في أن الرجل زود دولة أجنبية معلومات قد تضر بالمصالح الأساسية للأمة”.

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ورفضت الوكالة الإفصاح عن هوية المشتبه فيه وطبيعة المعلومات المقدمة أو حتى الدولة التي يفترض أنها افادت منها، ردا على سؤال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية أن الرجل من أصل هندي وهو في الخمسينات.

ورفض المتحدث باسم وكالة أمن الشرطة تروند هوغوباكن تأكيد هذه المعلومات.

وجرى الاعتقال في أوسلو السبت. وسيمثل المشتبه فيه أمام قاض بعد الظهر من اجل توقيفه احتياطيا.

ونبهت وكالة أمن الشرطة النرويجية في تقرير سنوي لتقييم المخاطر نشرته في شباط، إلى أخطار التجسس التي تهدد قطاعات مختلفة في المجتمع النروجي: السلطة السياسية والأوساط الاقتصادية والدفاع والأبحاث”، مشيرة خصوصا إلى روسيا والصين وإيران.