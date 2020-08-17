البيت الملكي: الملك السابق خوان كارلوس يتواجد في دبي منذ الثالث من غشت الجاري

وضع البيت الملكي الاسباني، حدا للشكوك التي حامت حول وجهة الملك خوان كارلوس، بعد قرار مغادرته إسبانيا على خلفية ربط اسمه بملف متعلق بشبهة تلقي أموال والتورط في الفساد.

وكشفت يومية “الباييس” الاسبانية، الواسعة الانتشار، أن البيت الملكي كشف عن مكان تواجد خوان كارلوس، من خلال بلاغ أكد فيه أن الملك السابق، يتواجد بالامارات العربية المتحدة، وتحديدا مدينة دبي، منذ الثالث من شهر غشت الجاري.

ولم يشر البلاغ إلى المدة التي سيقضيها الملك الاسباني السابق بالإمارات، ولا إلى وجهته المقبلة، وفق إفادة المصدر ذاته، بعدما قرر مغادرة إسبانيا يوم 2 من الشهر الجاري، ويقدم على الخطوة في اليوم الموالي.