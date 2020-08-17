بعد إصابة 14 لاعبا بكورونا.. رجاء بني ملال يطالب بتأجيل مباراته أمام الوداد

راسلت إدارة نادي فريق بني ملال الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل تأجيل المباريات المقبلة، خصوصا مباراة الوداد البيضاوي، المبرمجة، غدا الثلاثاء، في المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، بعد ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 14 إصابة في صفوف الفريق.

وفي السياق نفسه عبر الإطار الوطني، محمد مديحي، لـ”اليوم24″ أن الوضعية الوابائية مقلقة داخل رجاء بني ملال، متمنيا الشفاء للاعبيه، وجميع المغاربة، وأكد ضرورة إلتزام الجميع بالتدابير الوقائية، للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف المتحدث ذاته أن مباراة الفريق المقبلة أمام الوداد غير قابلة للإجراء، خصوصا أن 14 لاعبا من الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، ولم يتبق سوى 7 لاعبين غير مصابين بكورونا، ما يستحيل معه إجراء المقابلة، إذ إن سلامة اللاعبين أساسية.

وكان الفريق الملالي قد أعلن، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة 7 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في صفوفه إلى 14 إصابة مؤكدة.