فيديو: عبد الله آيت شريف
رغم الظروف التي قادت الشاب العشريني عماد الدين الشرادي، إلى العمل كنادل بالمقهى، فإن ذلك لم يمنعه من ممارسة هوياته المفضلة المتمثلة في الرسم، ليحول فناجين القهوة إلى لوحات بألوان مميزة.
ويؤكد الشرادي ابن مدينة تمارة، 24 سنة، أن موهبة الرسم التي تفجرت لديه منذ الصغر، قد لازمته طوال حياته، بدءا من المدرسة، وإلى عمله بالمقهى بعد حصوله على دبلوم في التكوين المهني، حيث وجد في الحليب والقهوة والشوكولا والملونات الغذائية عناصر جديدة للإبداع.
ويشير الشرادي إلى أن هذا الفن الذي أصبح الطلب عليه متزايدا من طرف الزبائن، يحتاج إلى دقة في العمل، لاسيما الانتباه إلى درجة صفاء الحليب، وتركيز القهوة وغيرها، مميزا بين عدد من أصناف هذا الفن، حيث يطمح إلى الوصل إلى الرسم الثلاثي الأبعاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عمله بالمقهى لم يوقف ولعه بالرسم.. شاب مبدع يحول الفناجين إلى لوحات قبل تقديمها للزبائن -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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