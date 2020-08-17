رئيس الموساد في الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التحالف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل رئيس الموساد، يوسي كوهين، اليوم الإثنين، إلى الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التحالف الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين، والمزمع توقيعه في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إن كوهين وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات حول الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلن التوصل إليه الخميس، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن كوهين وصل إلى أبوظبي ظهر اليوم، في إطار المحادثات لتطبيع العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل، استعدادا لتوقيع الاتفاق في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

وتظهر حركة الطائرة التي أقلت رئيس الموساد إلى أبو ظبي، أنها حلقّت في الأجواء السعودية.