كوشنر: طلبنا تأجيل الضم لدفع إسرائيل لإقامة تحالفات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، اليوم الإثنين، إن إسرائيل وافقت على إقامة دولة فلسطينية في إطار "صفقة القرن"، وفيما هاجم القيادة الفلسطينية، أضاف أنهم يرحبون بفلسطين إذا ما جلست على طاولة المفاوضات لحل مشاكلها مع إسرائيل.

جاء لك إحاطة صحافية قدمها كوشنر في اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تقييم اتفاق التحالف الأخير بين الإمارات وإسرائيل، أجاب خلاله على أسئلة الصحافيين.

وقال كوشنر إن ترامب يركز على قضايا الشرق الأوسط منذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: "ترامب سبق أن أعلن عن خطة سلام الشرق الأوسط، في إطار ما يعرف بصفقة القرن، بشأن الصراع بين فلسطين وإسرائيل في كانون الثاني/ يناير الماضي".

وادعى أن "إسرائيل وافقت على عدم المضي قدما في فرض السيادة (مخطط الضم) دون موافقة أميركية"، وأضاف: "وافقت إسرائيل على خارطة الدولة الفلسطينية في إطار صفقة القرن".

وعند سؤال عن الضمانات حول عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ الضم، قال: "وافق المسؤولون في إسرائيل على أنهم لن يتقدموا في هذا الشأن دون موافقتنا. نريد أن تركز إسرائيل على نسج علاقات جديدة وتحالفات جديدة. نعتقد أنها ستلتزم بالاتفاق".

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ومضى مستشار ترامب قائلا "هناك عرض سخي للدولة (الفلسطينية) وتبادل الأراضي ونعرض على الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات".

وهاجم كوشنير القيادة الفلسطينية قائلا: "بغض النظر عن أية خطة تطرحها، القيادة الفلسطينية ترد بنفس الطريقة، هي غير منطقية. من المستحيل مساعدة أولئك الذين لا يريدون مساعدة أنفسهم. هناك إحباط في المنطقة من سلوك القيادة (الفلسطينية)".

وأردف كوشنر أنهم اتصلوا بالإدارة الفلسطينية بشأن تعليق خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية في الوقت الحالي. وقال كوشنر: "المسؤولية الآن على عاتق الفلسطينيين، نحن نرحب بهم كلما جلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وعن موقف السعودية في ظل الإعلان عن اتفاق التحالف بين إسرائيلي والإمارات الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، قال كوشنر: "السعودية تريد أن ترى دولة للفلسطينيين وإنهاء الصراع".

وفي هذا السياق، كذّب وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، تصريحات كوشنر، بشأن موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية، وقال، في تصريحات لإذاعة 103FM: "لم يعط نتنياهو موافقته على إقامة دولة فلسطينية"، مشددا على أن "نتنياهو ملتزم بمخطط الضم".