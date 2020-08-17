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شكرا لقرائتكم خبر عن "العمال الكردستاني": أسقطنا مروحية تركية شمال العراق والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
تبنت قوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، اليوم الإثنين، عملية إسقاط طائرة عسكرية تركية شمالي العراق.
وذكرت القوات في بيان، أنها ”نفذت بتاريخ السادس عشر من آب، وفي تمام الساعة العاشرة صباحا، عملية عسكرية استهدفت من خلالها مروحيات من نوع سيكورسكي، في ساحة جارجلا بمنطقة زاكروس“.
وأضاف البيان، أن القوات ”تمكنت من إسقاط إحدى المروحيات التركية“.
ولفت البيان إلى أنه ”بعد 10 دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت قواتنا من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية من نوع سيكورسكي، وأجبرتها على الفرار باتجاه منطقة كفر بولاية جولمرك الكردستانية“، حسب نص البيان.
وكانت مصادر صحفية، تحدثت عن إسقاط طائرة تركية، خلال عملية أمنية في إقليم كردستان.
وتنفذ تركيا بين الحين والآخر، عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية؛ بداعي ملاحقة حزب العمال الكردستاني.
وتسبب قصف جوي، الأسبوع الماضي، بقتل ضابطين عراقيين، وجرح جندي آخر؛ ما أثار ردود فعل محلية وعربية واسعة.
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