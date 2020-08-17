شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك

وسبل تنميته بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. Advertisements وهنأ جوكو ويدودو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إندونيسيا .. متمنيا لها مزيدا من التقدم والتطور والازدهار. وتبادل والرئيس الإندونيسي - خلال الاتصال الهاتفي - أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد ..معربين عن أملهما أن يسوده السلام والازدهار والاستقرار وأن يكون عام خير لشعوب العالم أجمع. كما استعرض الجانبان عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية والتنموية.. إضافة إلى مستجدات عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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