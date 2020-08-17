شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3202 إصابة جديدة بكورونا و456 حالة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180133 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5954 ,فيما سجلت 3571 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128945 حالة,
وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 45234, منهم 605 يرقدون في العناية المركزة.
فيما سجّلت لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 436 ضمن المُقيمين، و20 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 9337 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 5646 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء الى 2809، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس الى 105 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.
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