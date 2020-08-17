شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حالة الطوارئ ..وتحذير أممي من تفاقم أزمة لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأشار ت إلى أن ردود أفعال المسؤولين في لبنان على تحذيراتها "مخيبة للآمال"، مؤكدة أنه لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات الدولية دون إصلاحات.
وفي سياق متصل قررت حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مدينة بيروت على خلفية انفجار المرفأ حتى 18 سبتمبر
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