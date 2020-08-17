تظاهر العشرات من المواطنين، الاثنين، وسط البصرة مطالبين باقالة مسؤولين محليين. وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات تظاهروا، مساء اليوم، في شارع التجاري منطقة الجنينة وسط البصرة". وأضاف المصدر أن "المتظاهرين طالبوا بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني وقائد الشرطة رشيد فليح".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتظاهرون وسط البصرة ويطالبون باقالة مسؤولين محليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.