رئيس الموساد الاسرائيلي يصل إلى الإمارات لإجراء محادثات

وقالت إنه سيبحث مع بن زايد تفاصيل اتفاق التطبيع الذي سيتم التوقيع عليه لاحقا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر إماراتي رسمي، لم تسمه، قوله إن "النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين فور توقيع الاتفاقية".
وأضاف المصدر أنه "من البديهي بالنسبة للطرفين أن لا تفتح سفارة الإمارات في مدينة القدس".
وتابع أن "العلاقات بين الدولتين سيتم تطويرها في عدة مجالات هي التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي بالمرحلة الأولى، مما سيؤدي حتما إلى إقامة علاقات دبلوماسية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 13 أغسطس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.
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