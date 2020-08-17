مصدر محلي: تعرض ثلاثة ناشطين لمحاولة اغتيال وسط البصرة

افاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الاثنين، بتعرض ثلاثة ناشطين لمحاولة اغتيال وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "محاولة اغتيال فاشلة طالت ثلاثة ناشطين بإطلاق ١٥ رصاصة من قبل مسلحين مجهولين باتجاه المركبة التي تقلهم". واضاف ان "احد الناشطين لم يصب بأذى، فيما اصيب الآخران بجروح متفاوتة".



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