"مواكب الحساب" السودانية تطالب باستكمال أهداف الثورة

احتشد آلاف السودانيون، الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في الخرطوم، مطالبين باستكمال أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أنهت حكم الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير.



وجاءت مسيرات السودانيين التي أطلقوا عليها "مواكب جرد الحساب"، بالتزامن مع الذي الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب 2019.

وطالب المشاركون في مواكب، الإثنين، بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، وعقد مؤتمر اقتصادي يضع السياسات الاقتصادية للبلاد وتشكيل المفوضيات.

وشددوا خلال مذكرتهم لمجلس الوزراء بأن تكون سُلطة المجلس السيادي تشريفية بجانب ضرورة إصلاح المنظومة العدلية والقضائية، وتفكيك نظام الإخوان وهيكلة القوات النظامية والأمنية.





وأطلق السودانيون على مسيرات اليوم "مواكب جرد الحساب" وهي بمثابة تقييم لعمل السلطة الانتقالية خلال العام الماضي، ومدى تحقيق أهداف الثورة.

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وأفاد شهود عيان لـ"الخليج 365" بأن الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود أمام مقر مجلس الوزراء السوداني بالخرطوم.





وفي وقت سابق، أعلنت حكومة ولاية الخرطوم أنها ستعمل على تأمين المواكب السلمية في ذكرى توقيع الإعلان الدستوري، تحقيقا لمبدأ حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وقالت إنها ستترك كافة الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث تسهيلا لحركة المواطنين.

وشكلت وثيقة الإعلان الدستوري نقطة انطلاقة لعملية الانتقال السياسي في السودان وأفضت إلى شراكة متفردة بين المدنيين والعسكريين، وجدت الاحتفاء والترحيب الدولي والإقليمي.



