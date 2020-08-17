سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020

زاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين في سوق الصرف الموازية (السوداء)، ليتراوح بين 7 آلاف و7100 ليرة للدولار الواحد، فيما بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت منذ أكثر من 3 أشهر.

كما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

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وتشير تقديرات جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس/آب، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار من 24 مليارا.

وقال إيراديان من معهد التمويل إنه في غضون ذلك، وفي ظل محدودية دعم التمويل الخارجي وزيادة التضخم وتهاوي سعر صرف الليرة في السوق الموازية إلى 9290 للدولار الأمريكي بحلول 2021 وفق أسوأ التصورات، فسيواصل اقتصاد لبنان الهبوط.



وأخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية بتقديم قروض بفائدة صفرية بالدولار الأمريكي للمتضررين من الانفجار للقيام بإصلاحات، وهو ما يقول المحللون إنه سيأتي من الاحتياطيات الرسمية.

وقال نافذ صاووك من أوكسفورد إيكونوميكس إن الاحتياطيات قد تقل 6 أو 7 مليارات دولار بنهاية 2020، من نحو 18 مليار دولار.

وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن لدى بلاده 32 ألف طن من الطحين، إضافة إلى 110 آلاف طن ستصل خلال أسبوعين.