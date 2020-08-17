الجيش الليبي : تركيا تنشر منظومة دفاعية غرب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة رصدت نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي طراز "كوركوت" عيار 35 ملم في العديد من المناطق غربي البلاد.



ونقل موقع العين الإخبارية عن المسماري قوله أن المنظومة شوهدت لأول مرة في العديد من مناطق طرابلس يونيو/حزيران 2019، مع بداية نقل المعدات والأسلحة التركية إلى ليبيا.

وكشف المسماري عن رصد تركيب المنظومة مؤخرا في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية المحتلة، كما نشرتها في عدة أماكن بالمنطقة الغربية في مصراتة ومحيط العاصمة وداخل قاعدة معيتيقة.

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وأوضح المسماري أن تركيا بدأت تعزز وجودها في تلك المناطق بمنظومات حديثة وأسلحة تقنية، مشيرا إلى أن المنظومة هي مدفعية رادارية خاصة بالطيران المنخفض وتعد من ضمن وحدات الدفاع الجوي الميداني.

وتقول المواقع العسكرية إن منظومة "كوركوت" عيار 35 ملم للدفاع الجوي قصير المدى جرى تطويرها في تركيا، وكشف النقاب عنها مايو/أيار 2013.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان