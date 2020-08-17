ذكرت مصادر مطلعة أن وزيري دفاع تركيا خلوصي أكار وقطر خالد بن محمد العطية سيصلان إلى العاصمة الليبية طرابلس، للقاء مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني.
وقال مصدر مطلع من حكومة الوفاق الوطني إن وزير الدفاع التركي وبحضور وزير دفاع قطر سيبحث مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس" حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الإثنين.
كما سيبحث الوزيران الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني والتحشيد العسكرية غرب سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، وينتظر أن تعلن تركيا بداية تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر سر زيارة وزيرا دفاع تركيا وقطر لحكومة الوفاق في طرابلس.. تدريب المرتزقة ونقل الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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