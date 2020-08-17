انقطاع التيار الكهربائي يُغرق سريلانكا في الظلام

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كولومبو: حُرم السريلانكيون البالغ عددهم 21 مليون نسمة من التيار الكهربائي الاثنين إثر "مشكلة تقنية" في محطة حرارية كبيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وتأثر السكان في كل أنحاء البلاد بانقطاع الكهرباء حوالى ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ). وبعد ستّ ساعات، عاد التيار الكهربائي إلى بعض المناطق لكن العاصمة كولومبو لا تزال غارقة في الظلام مع حلول الليل.

وهذا أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في سريلانكا منذ مارس 2016 حين حُرم السكان في أنحاء البلاد من الكهرباء لأكثر من ثماني ساعات بسبب عطل كبير.

وقال وزير الطاقة دولاس ألاهابيروما إن "مشكلة تقنية" في محطة كيراوالابيتيا الكهربائية الواقعة في محيط العاصمة كولومبو، هي سبب الانقطاع.

وأضاف في بيان أنه "يتمّ إطفاء شارات المروراتخاذ تدابير لإعادة التيار" من دون تحديد موعد لذلك.

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إطفاء شارات المرور

وتسبب انقطاع الكهرباء بإطفاء شارات المرور ما أدى إلى فوضى في الشوارع التي تشهد في الأصل زحمة سير في كولومبو. وكانت الشرطة المحلية تعاني لإدارة تدفق السيارات يدوياً على عدة تقاطعات مهمة.

وتملك المستشفيات والبنى التحتية الأساسية في البلاد مولدات تسمح لها بالاستمرار في العمل. ويتكرر انقطاع التيار الكهربائي على صعيد محلي في البلاد لكن الانقطاع الشامل على المستوى الوطني نادرا ما يحصل.

وكيراوالابيتيا هي محطة حرارية تُشغل بالفيول وتبلغ قدرتها 300 ميغاواط، أي حوالى 12% من الاستهلاك الكهربائي في سريلانكا.

وتنتج البلاد نصف احتياجاتها من الكهرباء عبر محطات حرارية. أما الباقي فيتمّ توليده من الرياح والمياه.