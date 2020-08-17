"المصريين الأحرار: قانون تقسيم دوائر مجلس النواب استحقاق دستورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، يعد استحقاق دستورى لإجراء انتخابات مجلس النواب، وهو تشريع ضرورى ومطلوب ولابد من إقراره.

وتابع "أبو العلا": "دائرة أكتوبر وزايد والواحات البحرية، تم ضم إليها قسم الهرم، معنى ذلك أن هذه الدائرة 800 كيلو، والواحات منطقة حدودية تبعد عن أكتوبر بمسافة 400 كيلو، والأمر صعب جدا فى تمثيل 3 نواب فقط لمنطقة طولها 800 كيلو، وأتمنى مراجعة تلك الدائرة التى تضم نحو 9 أقسام".

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وأبلغ "أبو العلا"، مجلس النواب، بتهنئة من مجلس الشيوخ الفرنسى بشأن نجاح مصر فى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصرى فى جولتها الأولى، وأنه يتمنى التوفيق والنجاح فى إجراء الانتخابات.

ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تقسيم الدوائر لمجلس النواب تم على أسس موضوعية، وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات عام 2020، وكذلك أحدث قاعدة بيانات للسكان صادرة عن الجهاز المى للتعبئة العامة والإحصاء 2020، والأساس الثانى إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والذى أقرته المحكمة الدستورية بالقضية رقم 18 لسنة 37 دستورية فى 2015، وهذين الأساسين كان أساس إعداد مشروع القانون المعروض، عملية حسابية صح أم خطـأ هى مسألة فنية".