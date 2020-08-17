شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على جداول الدوائر الفردية والقائمة فى انتخابات النواب المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على تقسيم مصر الى 143 دائرة انتخابية فردية و4 دوائر للقائمة ، وفقا لمشروع قانون تقسيم دوائرانتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي ،رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

جاء ذلك بعد تلاوة جدول الدوائر الفردية والقائمة ومكوناتها الإدارية بكل محافظة بـ27 محافظة علي مستوي الجمهورية ، ويقضى مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

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ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.