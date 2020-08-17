شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تخصيص مقعدين لدائرتين ببورسعيد بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقسيم الدوائر الفردية بمحافظة بورسعيد، الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

وقسم مشروع تقسيم دوائر مجلس النواب،محافظة بورسعيد إلي دائرتين فردتين مُخصص لهم مقعدان.

وجاءت الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول بورفؤاد" لتضم أقسام " أول بور فؤاد، ثان بورفؤاد، شرق التفريعة، الشرق، العرب، الضواحي" وخصص لها مقعد، فيما جاءت الدائرة الثانية ومقرها "قسم الزهور" لتضم أقسام "المناخ، الزهور، أول الجنوب، ثان الجنوب" وخصص لها مقعدا.

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ويُشار إلى أن مشروع القانون قسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلي 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.