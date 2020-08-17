شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية مستقبل وطن": قانون تقسيم الدوائر أعد وفقا للمعايير الدستورية وبعيدا عن الأهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، راعى كل المعايير الدستورية وتم إعداد بعيدا عن الأهواء الشخصية، وبما يحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك فى كلمته ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وقال الشريف: "أتقدم كحزب مستقبل وطن بالشكر لائتلاف دعم مصر وعلى رأسه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الائتلاف، والنائب أحمد السجينى، الأمين العام للائتلاف، على الجهد المبذول فى القانون، وكنا شركاء فى الحزب فى أعداده وصناعته باعتبارنا جزء من الائتلاف، وأقول بشأن هذا القانون المهم، لأنها قد تكون الكلمة الأخيرة لى فى هذا الفصل التشريعى، شهادة لله، ولهذا المجلس، أن هذا القانون لم يوضع إلا بعد حسابات دقيقة جدا راعى المعايير الدستورية وجنبت الأهواء الشخصية".

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وأشار النائب أشرف رشاد، إلى أن مشروع القانون يحقق الصالح العام للجميع ويمنح فرصة للأحزاب بمختلف أنواعها، قائلا: "حزب مستقبل وطن قبل بهذا التقسيم للدوائر طبقا للرؤية والمصلحة العامة، ونعلن موافقتنا على مشروع القانون، ونتحدى حسابيا أن يجد أحد أى خطأ أو انحراف ما عدا ما سمحت به المحكمة الدستورية، وما استثناه الدستور لمناطق حدودية، ولو حد كشف أى خطأ حسابى أو رقمى مستعدين نعدله، فهذا القانون يخضع للحسابات الدستورية، والنسخة المعروضة لمشروع قانون تقسيم الدوائر هى النسخة الأفضل والأمثل".

وأضاف رشاد أن ائتلاف دعم مصر ترك فرصة عدة أشهر فرصة للجميع للتقدم بمشروع قانون ولكن لم يتقدم أحد .