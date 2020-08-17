شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية النواب": قانون تقسيم الدوائر هدفه التمثيل العادل لكل الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، ووافقت عليه لجنة الشئون التشريعية، هو استحقاق دستورى يأتى بسبب التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصرى من قبل، واشترط النص الدستورى أن يكون ما لا يقل عن الربع العدد للمرأة والحفاظ على تمثيل باقى الفئات.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة dmc، أنه تم تقسيم القوائم الانتخابية إلى 4 قوائم، مشيرًا إلى أنه كان لابد من عمل إعادة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب أعداد المقاعد الفردية فى البرلمان المصرى، وهو أمر طبيعي يتماشى مع التعديلات التي تضمنها الدستور المصري لمراعاة التمثيل العادل لكافة الفئات.

وأوضح أن الدوائر الانتخابية تم تقسيمها إلى 4 قوائم بإجمالي 284 مقعدا، مشيرا إلى أنه تلك القوانين تم مراجعتها بعناية شديدة من قبل المتخصصين.