شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشعب الأسبق يكشف فى آخر حوار له قبل وفاته كواليس عمل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” حوارا مع وكيل مجلس الشعب الأسبق والبرلمانى الكبير الراحل عبد العزيز مصطفى خليل، ابن قرية كفر تصفا بكفر شكر في القليوبية، وذلك قبل وفاته، ضمن سلسلة "عائلات مصرية عريقة"، والذي استعرض خلاله النماذج المشرفة في أسرته الكبيرة والتى ضمت رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس بنك مصر، ونماذج أخرى كبيرة.

”الخليج 365” تعيد نشر الحوار، الذي استعرض خلاله، الراحل عبد العزيز مصطفى خليل، مسيرته، حيث تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق للعمل بشركة مصر للتأمين، وبعد فترة قصيرة انتخب عضوا بمجلس إدارة شركة مصر للتأمين، ثم انتخابه باللجنة العمومية لمصر للتأمين، ثم رئيسا للجنة، ثم رئيسا للنقابة العامة للبنوك للتأينات والأعمال المالية، ثم أمينا للصندق بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ثم اتجه للعمل السياسى فكان له علاقات كثيرة طيبة بأهالى دائرة قصر النيل بالقاهرة، ليظل نائبا عنهم بمقعد البرلمان طيلة 40 عاما متتالية، كما لم يدخل طيلة 6 دورات بجولة إعادة وأن حب أهالى الدائرة كان سببا رئيسيا بفوزه بالمقعد من الجولة الأولى، وكان أول يوم له داخل البرلمان عام 1977.

وكان قد توفى، اليوم الإثنين، عبد العزيز مصطفى خليل، ابن قرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، ووكيل مجلس الشعب الأسبق، وأقدم عضو برلماني بالقليوبية.

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وأعلنت أسرة المرحوم عبد العزيز مصطفى خليل، أنه سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر، بمسقط رأسه بقرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر.

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الراحل في أخر حوار له مع الخليج 365 2