شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعلن موافقتها على مشروع قانون تقسيم الدوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد زيدان، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته بصفته النيابية وبصفته ممثلا للتنسيقية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، ووجه النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، الشكر للدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، لتصديه لإعداد هذا المشروع بقانون، لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج دعم فنى وليس رؤى سياسية أو حزبية.

وتابع زيدان قائلا: "عندما تحدثنا عن قوانين الانتخابات كان الحديث عن النظام الانتخابى والمفاضلة بين القوائم النسبية والمغلقة والفردى، إنما تقسيم الدوائر يخضع لضوابط دستورية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية ما يؤدى إلى حل المجلس القادم".

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كما أشاد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحديث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه لن يسمح بدخول أى مشروع قانون إلى قاعة البرلمان إلا بعد التأكد من اتفاقه مع الضوابط الدستورية.

وبدوره قال النائب مجدى ملك، أنه لا يمكن أن يمرر البرلمان قانون مخالف للدستور، مشيرا إلى أن هذا المشروع بقانون قد يتعارض مع مصالح بعض النواب الفردية، قائلا: "وإعلاءً للمصلحة الوطنية وثقة فيمن تقدموا بهذا المشروع ومن راجعوه وفقا لحسابات دقيقة نوافق من حيث المبدأ على المشروع"، مؤكدا أن هناك اختلاف فى الوزن النسبى بين محافظات مصر.