شكرا لقرائتكم خبر عن " مجنون سياسي" يحاول إغتيال سعد زغلول في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً من عمليات محاولات الاغتيال السياسي في القرن العشرين وأكثرها غموضاً.

يقول الكاتب شريف عارف إن من المحاولات الغامضة، محاولة إغتيال الزعيم سعد زغلول بمحطة مصر يوم 12 يوليو عام 1924 ، عندما أقدم شاب يدرس الطب في برلين ويدعي عبد الخالق عبد اللطيف بإطلاق النار عليه، وإصابته برصاصة في ذراعه اليمنى.

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ويضيف شريف عارف إن القضية كشفت عن أن المتهم أقدم على المحاولة بهدف سياسي، إلا أن القضية اتخذت منحى غريب، بالتأكيد على أن الطالب به " مس من الجنون" وانتهت بحفظ القضية وإيداع الطالب مستشفى الأمراض العقلية.

يذكر أن شريف عارف كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة