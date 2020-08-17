شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: "قانون تقسيم الدوائر دستورى.. ومش بنعمل حاجة فى الضلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، مراعاة مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المحددات الدستورية، قائلا: "سألت زعيم الأغلبية صراحة من أين كانت بيانتك بشأن الناخبين رد عليا بخطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا: "إحنا مش بنعمل حاجة فى الظلام إنما للمستقبل".

وأضاف عابد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب: " إحنا بنعمل مشروع قانون للمستقبل مش عشان نرجع للخلف، حتى لو هذا القانون ضار ليا شخصيا، سأوافق لكى نكون أمام مجلس النواب ميتقألش أن فيه ترزية قوانين ".

Advertisements

وشدد عابد على ضرورة أن يتحدث النواب فى فلسفة مشروع القانون دون حديث كل منهم عن دائرته، قائلا: "أحد ممثلى الهيئات البرلمانية تحدث حديثا مغلوطا، وأرسلت رد موثق له، وهناك محافظات كبيرة مثل الغربية والشرقية معدل الانحراف فيها لم يتجاوز 1%، وأكبر انحراف ببني سويف بواقع 14%".

ولفت عابد إلى دعم المحافظات الحدودية رغم الوزن النسبى لها، حيث خصص لهم 36 مقعدا بدلا من 19 مقعد سابقا.