منى أسعد تواصل صحوتها بعد غياب لسنوات طويلة – فيديو

أصدرت الفنانة، منى أسعد، أمس الأحد، أغنيتها الجديدة بعنوان “السراق”، لتواصل سلسلة إصدارات انطلاقتها الجديدة، التي أعقب غيابها لسنوات.
وتعاملت منى أسعد، في أغنية “السراق” مع كاتب الكلمات كلمات سلوى الباشا، والملحن رشيد الركراكي والموزع رشيد محمد علي.
واختارت منى أسعد شابا تركيا، ليكون بطل الكليب، الذي أنجز في مدينة طنجة تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفطي.
وكانت منى أسعد قد غابت عن الجمهور لسنوات، نتيجة قرارها مغادرة المغرب في اتجاه لندن لتستقر بعد ذلك في دولة البحرين لأزيد من 15 سنة.
وأكدت منى أسعد أن قرار عودتها إلى الساحة الفنية المغربية، والعربية لم يكن سهلا، بل كانت تعيي ما ينتظرها من صعوبات لتعيد اسمها إلى الساحة من جديد، خصوصا بعد التغيير الكبير، الذي عرفته الساحة الفنية المغربية.
وتستعد منى أسعد لإصدار مجموعة من الأغاني، من خلال ألبوم مصغر يتضمن 4 أغان، ستطرح منفردة على فترات متفاوتة.
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