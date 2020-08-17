الأمن يشهر السلاح لتوقيف 3 شبان ألحقوا خسائر بشاحنة متوقفة في الشارع العام

أشهر موظفا شرطة، يعملان في منطقة أمن الرحمة في مدينة الدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سلاحيهما الوظيفيين دون استعمالهما، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و36 سنة، كانوا في حالة اندفاع قوية، وعرضوا المواطنين، وعناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم، الذين كانوا في حالة سكر متقدمة، فأقدموا على إحداث الفوضى، وإلحاق خسائر مادية بشاحنة مستوقفة في الشارع العام في منطقة الرحمة في مدينة الدارالبيضاء، ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم.
المشتبه فيهم الثلاثة قاوموا بعنف، وباستعمال السلاح الأبيض، عناصر الشرطة، ما اضطر هذه الأخيرة إلى إشهار السلاح، إذ تمكنت من ضبط المشتبه فيهم، وحجز الأسلحة البيضاء، المستعملة في هذا الاعتداء.
وأوضح البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
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