بعد تفشي الوباء بالمدينة سلطات بني ملال تتخذ مجموعة من التدابير العاجلة لمواجهة التطورات

قررت السلطات المحلية ببني ملال، اليوم الإثنين، اتخاذ مجموعة من التدبيرالوقائية العاجلة لمواجهة تطورات الوضع الوبائي في المدينة، بعد تسجيل حصيلة قياسية بلغت 224 إصابة بفيروس كورونا .

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد عقد والي جهة بني ملال خنيفرة، قبل قليل، اجتماعا تم خلاله تدارس الوضعية الوبائية ببني ملال بعد الانتشار الكبير الذي عرفه الإقليم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات قررت إغلاق السويقات على الساعة الثانية زوالا والمقاهي والمطاعم على الساعة السادسة مساء، مع الابقاء على الطلبيات المحمولة والمراكز التجارية الكبرى إلى غاية الثامنة مساء.

وفي نفس السياق، تقرر تشديد المراقبة وبشكل كبير، على مداخل مدينة بني ملال، وفرض رخص التنقل الاستثنائية على الوافدين على المدينة وعلى المغادرين لها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن جهة بني ملال خنيفرة قد سجلت أمس الأحد 224 إصابة مؤكدة في حصيلة قياسية.