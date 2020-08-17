صفحات في “أنستغرام” تشجع على التبرع بالدم بمنح دعاية مجانية للمتبرعين

عبرت صفحات على “أنستغرام”، عن روح المواطنة، من خلال تشجيع متتبعيها على التبرع بالدم، لسد الخصاص الحاصل فيه على المستوى الوطني.

وتقوم صفحات بحملة لتحفيز المتتبعين على التبرع بالدم، مقابل الحصول على دعاية مجانية لحساباتهم يستفيدون منها بعد البعث بصور توثق لحظة تبرعهم بالدم.

وتوضح الصفحات لمتتبعيها أن مخزون الدم في المغرب ضعيف جدا، ويكفي لأيام فقط، الأمر الذي يجعل التبرع بالدم شيئا مطلوبا جدا.

ووجهت الصفحات نداء للمشاهير، والفنانين، للمشاركة في الحملة، عبر القيام بالأمر نفسه مع متتبعي حساباتهم لتشجيعهم على التبرع بالدم.