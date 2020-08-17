بعد “النواب”…فرق في “المستشارين” تراسل بنشماش للاحتجاج على تعييناته في هيأة الكهرباء وتطالبه باجتماع عاجل

على غرار ما عرفه مجلس النواب من غضب، وجهت فرق في مجلس المستشارين مراسلة غاضبة إلى رئيسه حكيم بنشماش، بسبب تعيناته في مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، مطالبة إياه باجتماع عاجل بحضور أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق للتداول في الموضوع.

المراسلة، التي وجهت، اليوم الاثنين، إلى بنشماش، وقع عليها فريق العدالة والتنمية، والفريقين الاستقلالي، والحركي، وقالوا فيها إنه اتخذ قرارات التعيين بكيفية انفرادية، ومن دون التشاور مع أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق، ولا احترام المنهجية، التي تم التوافق حولها، سابقا، مع رؤساء الفرق بخصوص التعيين في المؤسسات الدستورية، وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.



وتضمنت الرسالة ذاتها رفضا لتعيينات بنشماش في مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، واحتجاجا على الكيفية، التي تمت بها، والتي تخالف مقتضيات النظام الداخلى، واجتهادات، وآراء المحكمة الدستورية، ولا تحترم مبادئ التعددية، والمناصفة، والتخصص، وتسيئ إلى صورة المؤسسة التشريعية.

كما طالبت الفرق، الموقعة على الرسالة نفسها، بعقد اجتماع حضوري عاجل بحضور رؤساء الفرق، وأعضاء مكتب المجلس للتداول بشأن التعيينات المذكورة.

وخرجت الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء إلى الوجود، بعد صدور لائحة أعضائها في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مثيرة الكثير من الجدل، بسبب الانتماءات السياسية للأعضاء، الذين عينهم كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اللذين وجهت إليهما، بسببها، اتهامات بالإساءة إلى العمل الحزبي.

واختار رئيسا مجلس النواب، والمستشارين تقديم ثلاثة أسماء من حزبهما، بينما ينص القانون على أن الأعضاء الثلاثة، الذين يعينهم رئيس مجلس النواب، يجب أن يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون، أو المجال الاقتصادي، أو في مجال الطاقة.