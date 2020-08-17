سعد لمجرد ونجوم الغناء العرب في حملة لجمع التبرعات – فيديو

انخرط نجوم عرب، من بينهم المغربي، سعد لمجرد، في حملة “كلنا معكم” لدعم الشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت، محولا العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.

وشارك لمجرد، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحملة التضامنية، التي تشجع على التبرع لصالح بيروت.

ويشارك في الحملة كل من لمجرد، وراغب علامة، ونجوى كرم، ونانسي عجرم، وملحم زين، وصابر الرباعي، وكاظم الساهر، ووليد توفيق، وشرين عبد الوهاب، ومايا دياب.

وفي المقابل، كان مشاهير عالميون قد تبرعوا لصالح لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت، من بينهم ذا ويكند، وإنريكي اغليسياس، وجورج كلوني، وأمل كلوني، ومادونا، وبيلا حديد.