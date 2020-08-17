نتنياهو على شاشة إماراتية: كثيرون في العالم العربي يدعمون الاتفاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضافت قناة "سكاي نيوز عربية" التي تبث من الإمارات، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أو لقاء تلفزوني له مع قناة عربية مُنح خلالها فرصة الترويج للتحالف الإسرائيلي الإماراتي.

وقال نتنياهو خلال اللقاء إن "كثيرين في العالم العربي يدعمون الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي"، واعتبر أن "هناك تحولا كبيرا في مواقف الدول العربية من إسرائيل"؛ وأكد نتنياهو أن "تعليق مخطط الضم (الإسرائيلي لمناطق في الضفة المحتلة) كان مطلبا أميركيا مؤقتا".

وأضاف نتنياهو أن "الكثير من الإسرائيليين متحمسون لزيارة الإمارات، كما أن هناك العديد من الإماراتيين متشوقين لزيارة إسرائيل"، وتابع "لزيارة القدس كذلك والصلاة في المسجد الأقصى".

وتابع أن "هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالإمارات في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها حليفا وشريكا في السلام من أجل تحقيق السلام"

وقال: "سننظم للمسلمين ليصلوا في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، هذا تفاعل مجتمعي رائع"، مستطردا "هذا جيد للاقتصاد ويكسر الصورة النمطية (...) هناك عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة".

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واعتبر نتنياهو نفسه وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "ندفع السلام إلى الأمام، نحو مستقبل أفضل للجميع"، كما ادعى أن الاتفاق الذي أُبرم مع الإمارات، مؤخرا، يساهم في إرساء السلام.

وقال إن "التعاون بين إسرائيلي والإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، وأضاف أن "الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول في المنطقة"، وتابع "نتعاون مع الإمارات لتطوير لقاح علاج ولقاح لفيروس كورونا".

وشدد نتنياهو على أن "هناك استثمارات إماراتية في إسرائيل نسعى إلى تعزيزها"، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم "الاستيراد من المنطقة الحرة بالإمارات"، وقال إن "تطور الإمارات في قطاعات كثيرة سيدعم تعاوننا المشترك".

كما قال نتنياهو إن إدانة إيران لاتفاق التحالف بين إسرائيل والإمارات "متوقعة إلى حد ما"، وقال إن "ما صدر عن إيران عقب إبرام اتفاق لم يكن أمرا مستغربا، لأن طهران ناهضت السلام على الدوام، إنها تقتل الناس في سورية والعراق وتزرع الاضطراب في المنطقة".