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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاستمرار استهداف "ميليشيا" الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن المصدر قوله إن هذه "الاستهدافات تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وتهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة".
وناشد المصدر المجتمع الدولي بالمسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن السعودية والمنطقة، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كانت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلنت، أمس الاحد، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية)".
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