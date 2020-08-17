شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو الأعلى في إصابات كورونا باليابان والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 سجلت اليابان 56929 إصابة بفيروس كورونا فيما تأكد شفاء 40 ألفاً من بين هؤلاء .

Advertisements وبلغ عدد الذين فارقوا الحياة في اليابان بسبب الفيروس 1117. وحسب المحافظات سجلت طوكيو أكبر عدد من المصابين " 17714 " و"340 " وفاة وأوساكا 6845 وكاناغاوا 3854 اصابة .

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