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شكرا لقرائتكم خبر عن 100 حالة شفاء من كورونا و"صفر" وفيات بالإمارات والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراءها 71,322 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمخالطين لهم وعزلهم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64,541 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57,794 .
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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