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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية العماني يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الإثنين، موقف بلاده الثابت والداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.
وشدد وزير الخارجية العماني لنظيره الإسرائيلي على ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
وعبرت سلطنة عمان، الجمعة، عن تأييدها لمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الخارجية العمانية إن "السلطنة تؤيد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".
وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
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