شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية ومواقع في صنعاء والجوف والان نبدء بالتفاصيل
وتمكنت وحدات من الجيش اليمني اليوم من استعادة عدة مواقع إستراتيجية منها سلسلة جبال الدخيل، والعلق، والرماة، وصفراء شنان، والأغر، والدشوش.
وبحسب ما نقله موقع ( سبتمبر ) الحكومي، فإن مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها، سقط فيها قتلى وجرحى حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.
وأسفرت معارك الجوف، بحسب المصدر عن قتلى من ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قائد محور سفيان المدعو أبوحيدر الحمزي، فيما استعاد الجيش اليمني، أربع عربات قتالية وعدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة في مواقع متفرّقة من جبهات محافظة الجوف
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